VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.

Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.

İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.

Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan VakıfBank ile organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya Spor Salonu'nda oynanan Şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takım ile üçüncü olarak bronz madalya elde eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Her iki temsilcimize de başarılar diliyorum."