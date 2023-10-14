VakıfBank, Bıraktığı Yerden Devam Ediyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu mesaisine başladı. İlk hafta maçında Karayolları’nı ağırlayan sarı-siyahlı ekip, rakibine set vermeden mücadeleye kazandı.

Yabancı kuralı nedeniyle dinlendirilen Gabi yerine Zehra Güneş’in VakfıBank kaptanı olarak yer aldığı karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setinde Aleksia Karutasu 7 sayı kaydederken, VakıfBank 26-24 kazandı. İkinci sette son bölümü güçlü oynayan sarı-siyahlılar 25-19 ile skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü seti baştan sona önde götüren son CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu seti 25-18, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; İdil Naz Başcan ve Chiaka Ogbogu 8, Bianka Busa 7 sayı kaydetti.

Van Aalen: “Bugün kazanmak önemliydi”

VakıfBank’ın yeni transferlerinden Saran Van Aalen karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Kazandığımız için mutluyum. Sezon başında olduğumuz için henüz tam manasıyla arzu ettiğimiz seviyede değiliz ancak üzerinde çalışarak istediğimiz yere geleceğiz. Bugün kazanmak önemliydi ve 3-0 ile kazanmayı başardık” dedi.

VakıfBank sıradaki maçında 17 Ekim Salı günü 15.00’te ligin yeni ekiplerinden Beşiktaş Ayos’a konuk olacak.

VAKIFBANK - KARAYOLLARI: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Sarah Van Aalen 1, İdil Naz Başcan 8, Zeynep Sude Demirel 4, Aleksia Karutasu 24, Aleksandra Frantti 5, Chiaka Ogbogu 8, Aylin Acar (L), Cansu Özbay, Jordan Thompson, Bianka Busa 7, Karmen Aksoy 2

KARAYOLLARI: Dilay Özdemir 8, Ezgi Arslan 8, Berka Buse Özden 8, Mila Collar 2, Eylül Durgun 6, Ema Strunjak 6, Alara Altundağ (L), Selin Navruz (L), Elif Boran 1

SETLER: 26-24, 25-19, 25-18

SET SÜRELERİ: 25’, 28’, 25’