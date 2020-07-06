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Vagner Love, Kazakistan yolcusu

Vagner Love, Kazakistan yolcusu

ANKARA (AA) - Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.

Vagner Love, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım sağlık kontrolü gibi gereken formaliteler bir an önce tamamlanır ve antrenmanlara başlayabilirim. Yeniden maçlara çıkarak sahada elimden gelenin en iyisini vermeye ve takımımı hedeflerine ulaştırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

Anahtar Kelimeler:
KairatKazakistan 1. Futbol LigiVagner Love
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