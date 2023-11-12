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Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka hayatını kaybetti

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Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka hayatını kaybetti
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka, hayatını kaybetti. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasında, daha önce Trabzonspor Kulübünde de yöneticilik yapan Muammer Saka'nın vefat ettiği belirtildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka, hayatını kaybetti. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasında, daha önce Trabzonspor Kulübünde de yöneticilik yapan Muammer Saka'nın vefat ettiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarımızdan Üsküdar Belediyesi Spor Kulübünün başkanı Muammer Saka'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Muammer Saka'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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