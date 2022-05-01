Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Balıkesirspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

SPOR 01.05.2022, 22:09
Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.

Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.

''Bugün itibarıyla hayalimiz gerçek oldu. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig’de"

Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edenTrabzonspor’u kutlayarak sözlerine başlayan Uçar, “Trabzonspor Kulübünü, değerli hocası benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini tüm camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir başarı elde ettiler. Onların şampiyonluklarından bir gün sonra onun talebesi olan şahsımın takımının da bu güzel mutluluğa ulaşması, hayatta yaşanabilecek mutlulukların başında geliyor. Ben Ümraniye’de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım. Altyapının tüm branşlarında kaptanlığını yapan bu semte fazlasıyla aidiyeti olan bir insanım. Geçen sene 25 Ekim 2020 tarihinde 'bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu hayalin kulüp tarihinde Süper Lig’e ilk çıkarak sonlandırdığımız bir serüvene dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla hayalimiz gerçek oldu. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig’de.” ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, 33 hafta boyunca ilk 2 içinde yer aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Belki de TFF 1. lig tarihinin en zor ligi olarak gösterilen ligde birçoğundan daha az bütçe, taraftar desteği ve mütevazi kulüp olmamıza rağmen böyle güzel mutluluğa ulaşmak bizim adımıza çok mutluluk verici. Lig başladıktan sonra çocukların bana oyunlarından verdiği güçle 8. haftadaki Samsun maçı sonrası, 'herkese oyun anlamında meydan okuyacağız' demiştim. Bugün o sözümü tutmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Bu güzel mutluluğa erişmemizde katkısı olan en başta oyuncularımın, değerli ekibimi, başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz, belediye başkanımız ve tüm kulüp çalışanlarımızı, ailemi ve taraftarlarımız canı gönülden tebrik ediyorum. Onların yardımıyla bu işi başardık. Bu güzel şampiyonluk herkese hayırlı olsun. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun.”

"10 bin kişilik stat yapacağız"

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantilediği mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsmet Yıldırım, dün de Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiğini hatırlatarak, "Bugün de Ümraniye 1. Lig’den Süper Lig’e çıktı. Tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum. Sporcusundan, antrenörüne, yardımcı antrenörüne, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Tarık kardeşim, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, her türlü hizmette yanımızda yer aldılar. Ümraniye’ye bu şampiyonluk helal olsun. Önemli bir şey başardık. Azmiyle, cesaretiyle, birlik ve beraberliğiyle başardık. Hayırlısıysa dedik. Cenabıhak nasip etti. Şükrediyoruz, çifte bayram yaşıyoruz. Ramazan Bayramı artı Ümraniye’nin bayramı. Türkiye’de dün Trabzon’un bayramıydı, her yer Trabzon’du. Şimdi her yer Ümraniye." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor için mevcut stadın yerine 10 bin kişilik stat yapacaklarını açıklayan İsmet Yıldırım, şöyle konuştu:

"Görüyorsunuz bize bir stat lazım ve altyapı lazım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız. Çok güzel 6-7 tane saha yapıp altyapılarımızı güçlendireceğiz. Bizim gibi takımların mutlaka altyapılarının güçlü olması lazım. Yabancının azalması lazım. Çocuklarımızı geliştirmemiz lazım. Ümraniye’de bu fidan var. Ümraniye’de 120 bine yakın çocuk var. Bunların hepsinde futbol aşkı var, spor aşkı var. Spor köyümüzle birlikte Ümraniye bir başka olacak inşallah. Hayırlı olsun.”

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