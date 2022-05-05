ULEB Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'u tarihinde ilk kez finale taşıyan Alimpijevic, meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2021-22 sezonun en iyi başantrenörü oldu. 36 yaşındaki Alimpijevic, ödülü kazanan en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Sezonun ilk 13 maçında yalnızca 4 galibiyeti bulunan Bursaspor, sonraki 8 karşılaşmasının 7'sini kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Frutti Extra Bursaspor ile İtalyan kulübü Virtus Segafredo Bologna arasındaki final maçı 11 Mayıs'ta oynanacak.