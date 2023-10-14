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UEFA'dan İsmail Kartal'a 1 maç men cezası

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UEFA'dan İsmail Kartal'a 1 maç men cezası
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynanan maçın başlama vuruşunun geç yapılmasından sorumlu tutularak UEFA tarafından bir yıl ertelemeli 1 maç men cezası aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynanan maçın başlama vuruşunun geç yapılmasından sorumlu tutularak UEFA tarafından bir yıl ertelemeli 1 maç men cezası aldı.

UEFA'nın aldığı karara göre, maçın başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal cezalandırıldı.

Kartal'a, bir yıl ertelemeli 1 maç men cezası verilirken karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ise 25 bin avro para cezası aldı.

Ayrıca; Fenerbahçe'nin takım olarak "uygunsuz davranışı" nedeniyle de 3 bin avroluk para cezası verildi.

Twente ise aynı maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle 21 bin 125 avro para cezası aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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