UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 20:30