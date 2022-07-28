UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sarı-lacivertli taraftarların yaptığı "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

SPOR 28.07.2022, 20:52
UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA'dan yapılan açıklamada, dün oynanan ve Fenerbahçe'nin uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.Maçta Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmıştı.

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