UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması
UEFA, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sarı-lacivertli taraftarların yaptığı "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
SPOR 28.07.2022, 20:52
UEFA'dan yapılan açıklamada, dün oynanan ve Fenerbahçe'nin uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.Maçta Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmıştı.
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