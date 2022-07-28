UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA'dan yapılan açıklamada, dün oynanan ve Fenerbahçe'nin uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.Maçta Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmıştı.