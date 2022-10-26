UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını TSİ 19.45'te konuk edecek.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruplarda 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
19.45 Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç)
19.45 PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Rennes (Fransa)
19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya)
19.45 Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)
22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova)
22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya)
22.00 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor
22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa)
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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