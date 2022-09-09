UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze (Villarreal), Peter Olayinka (Slavia Prag) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.

32 yaşındaki Başakşehirli futbolcu, Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı sol çaprazından sert bir şutla 26. dakikada ağlarla buluşturmuş ve takımını 1-0 öne geçirmişti.