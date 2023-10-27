UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Genç Millilerin Başarısı

Manavgat, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi sahnesinde gerçekleşen bu karşılaşmada, genç yıldız Mustafa Hekimoğlu 62. dakikada fileleri havalandırdı. Devamında, Muhammed Mustafa Özkan 82. ve 87. dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Grubun diğer karşılaşmasında Kazakistan ve Belarus 0-0'la eşitliği bozamadı.

Gruptan Çıkma Başarısı

Genç Ay-Yıldızlılar, ilk maçta Kazakistan'la 0-0 beraberlikle sahadan ayrılırken, ikinci maçta Belarus'u 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Bu sonuçlarla birlikte, toplamda 7 puan toplayan 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, grubunu lider olarak tamamladı. Grubun geri kalanında Belarus 4 puanla ikinciliği, İskoçya 3 puanla üçüncülüğü elde ederken, Kazakistan 2 puanla dördüncü ve son sırayı aldı.

Elde ettikleri bu başarıyla Ay-Yıldızlı gençler, Elit Tur'a yükselme başarısını gösterdi. Karşılaşma sonrası genç futbolcular, bu önemli başarının verdiği mutluluğu doyasıya yaşadı.