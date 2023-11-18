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UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 2023 yapıldı

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UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 2023 yapıldı
Kilit Grup bünyesinde yer alan Nirvana Hotels’ in ana sponsorluğunda bu yıl 3’üncüsü düzenlenen organizasyonda; “Zamana Karşı İlk Yarış” EXPO-Turizm Yolu Mevkii’nde gerçekleştirildi.

Antalya'da gerçekleştirilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyon, dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapıyor.

ULUSLARARASI BİSİKLET YARIŞI, HEYECANLI ANLARA SAHNE OLDU

17 Kasım Cuma günü 10:00' da başlayan Zamana Karşı Yarış, katılımcıların hız ve dayanıklılık becerilerini sergilediği bir etkinlik oldu. Bisiklet tutkunları, belirlenen parkurlarda kıyasıya bir mücadele içerisine girerek en iyi dereceyi yapmaya çalıştı. Saat 15:00' te gerçekleştirilen Zamana Karşı Yarış Ödül Töreni’nde ise yarış sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, organizasyonun genel atmosferindeki coşku daha da artırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu’nun da katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde 1.‘lik kazanan yarışmacılar şu şekildedir:

TT 75-79 ERKEK SONUÇLAR

  • ROBERT BROWN

TT 70-74 ERKEK SONUÇLAR

  • ZDENKO ŠLÚCH

TT 65-69 ERKEK SONUÇLAR

  • NICK GILES

TT 60-64 ERKEK SONUÇLAR

  • JAROSŁAW TARASIŃSKI

TT 55-59 ERKEK SONUÇLAR

  • GARETH WILLIAMS

TT 50-54 ERKEK SONUÇLAR

  • CARL ROSENBLAD

TT 45-49 ERKEK SONUÇLAR

  • LEVENTE GÁSPÁR

TT 40-44 ERKEK SONUÇLAR

  • MIKHAIL SKRIPNIKOV

TT 35-39 ERKEK SONUÇLAR

  • MIKHAIL ITKIN

TT 19-34 ERKEK SONUÇLAR

  • MARCO PELUSO

TT 16-18 ERKEK SONUÇLAR

  • EGE ERHAN VERIT

TT 65-69 KADIN SONUÇLAR

  • DEBORAH SHERIDAN

TT 60-64 KADIN SONUÇLAR

  • JUDITH BROWN

TT 55-59 KADIN SONUÇLAR

  • CAROLINE TRENDER

TT 50-54 KADIN SONUÇLAR

  • IRINA TIKHONOVICH

TT 45-49 KADIN SONUÇLAR

  • MARINA LETAEVA

TT 40-44 KADIN SONUÇLAR

  • TUĞBA YAZICIOĞLU

TT 35-39 KADIN SONUÇLAR

  • SENIZ PAMUK

TT 19-34 KADIN SONUÇLAR

  • ÖZGE UZUN

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