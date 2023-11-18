UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 2023 yapıldı

Antalya'da gerçekleştirilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyon, dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapıyor.

ULUSLARARASI BİSİKLET YARIŞI, HEYECANLI ANLARA SAHNE OLDU

17 Kasım Cuma günü 10:00' da başlayan Zamana Karşı Yarış, katılımcıların hız ve dayanıklılık becerilerini sergilediği bir etkinlik oldu. Bisiklet tutkunları, belirlenen parkurlarda kıyasıya bir mücadele içerisine girerek en iyi dereceyi yapmaya çalıştı. Saat 15:00' te gerçekleştirilen Zamana Karşı Yarış Ödül Töreni’nde ise yarış sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, organizasyonun genel atmosferindeki coşku daha da artırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu’nun da katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde 1.‘lik kazanan yarışmacılar şu şekildedir:

TT 75-79 ERKEK SONUÇLAR

ROBERT BROWN

TT 70-74 ERKEK SONUÇLAR

ZDENKO ŠLÚCH

TT 65-69 ERKEK SONUÇLAR

NICK GILES

TT 60-64 ERKEK SONUÇLAR

JAROSŁAW TARASIŃSKI

TT 55-59 ERKEK SONUÇLAR

GARETH WILLIAMS

TT 50-54 ERKEK SONUÇLAR

CARL ROSENBLAD

TT 45-49 ERKEK SONUÇLAR

LEVENTE GÁSPÁR

TT 40-44 ERKEK SONUÇLAR

MIKHAIL SKRIPNIKOV

TT 35-39 ERKEK SONUÇLAR

MIKHAIL ITKIN

TT 19-34 ERKEK SONUÇLAR

MARCO PELUSO

TT 16-18 ERKEK SONUÇLAR

EGE ERHAN VERIT

TT 65-69 KADIN SONUÇLAR

DEBORAH SHERIDAN

TT 60-64 KADIN SONUÇLAR

JUDITH BROWN

TT 55-59 KADIN SONUÇLAR

CAROLINE TRENDER

TT 50-54 KADIN SONUÇLAR

IRINA TIKHONOVICH

TT 45-49 KADIN SONUÇLAR

MARINA LETAEVA

TT 40-44 KADIN SONUÇLAR

TUĞBA YAZICIOĞLU

TT 35-39 KADIN SONUÇLAR

SENIZ PAMUK

TT 19-34 KADIN SONUÇLAR