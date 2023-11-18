UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 2023 yapıldı
Antalya'da gerçekleştirilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyon, dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapıyor.
ULUSLARARASI BİSİKLET YARIŞI, HEYECANLI ANLARA SAHNE OLDU
17 Kasım Cuma günü 10:00' da başlayan Zamana Karşı Yarış, katılımcıların hız ve dayanıklılık becerilerini sergilediği bir etkinlik oldu. Bisiklet tutkunları, belirlenen parkurlarda kıyasıya bir mücadele içerisine girerek en iyi dereceyi yapmaya çalıştı. Saat 15:00' te gerçekleştirilen Zamana Karşı Yarış Ödül Töreni’nde ise yarış sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, organizasyonun genel atmosferindeki coşku daha da artırıldı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu’nun da katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde 1.‘lik kazanan yarışmacılar şu şekildedir:
TT 75-79 ERKEK SONUÇLAR
- ROBERT BROWN
TT 70-74 ERKEK SONUÇLAR
- ZDENKO ŠLÚCH
TT 65-69 ERKEK SONUÇLAR
- NICK GILES
TT 60-64 ERKEK SONUÇLAR
- JAROSŁAW TARASIŃSKI
TT 55-59 ERKEK SONUÇLAR
- GARETH WILLIAMS
TT 50-54 ERKEK SONUÇLAR
- CARL ROSENBLAD
TT 45-49 ERKEK SONUÇLAR
- LEVENTE GÁSPÁR
TT 40-44 ERKEK SONUÇLAR
- MIKHAIL SKRIPNIKOV
TT 35-39 ERKEK SONUÇLAR
- MIKHAIL ITKIN
TT 19-34 ERKEK SONUÇLAR
- MARCO PELUSO
TT 16-18 ERKEK SONUÇLAR
- EGE ERHAN VERIT
TT 65-69 KADIN SONUÇLAR
- DEBORAH SHERIDAN
TT 60-64 KADIN SONUÇLAR
- JUDITH BROWN
TT 55-59 KADIN SONUÇLAR
- CAROLINE TRENDER
TT 50-54 KADIN SONUÇLAR
- IRINA TIKHONOVICH
TT 45-49 KADIN SONUÇLAR
- MARINA LETAEVA
TT 40-44 KADIN SONUÇLAR
- TUĞBA YAZICIOĞLU
TT 35-39 KADIN SONUÇLAR
- SENIZ PAMUK
TT 19-34 KADIN SONUÇLAR
- ÖZGE UZUN