"Turnuvalar tenisimize bedel katıyor"

İstanbul Challenger 73. TED Open By Megasaray Turnuvası Basın Toplantısı Gerçekleşti...

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve 73.'sü gerçekleşen İstanbul Challenger TED Open By Megasaray turnuvasının basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin katıldı.

Turnuvanın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Cengiz Durmuş, “Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olabilmesi, tenis sporunun ülkemizde gelişmesine katkı yapıyor. Altyapıdaki sporcularımızın dünyanın en iyi tenisçileriyle aynı korta girmesini sağlıyor. Köklü geleneklerle TED Spor Kulübü'nün yıllardır en iyi challenger serilerinden birine ev sahipliği yapıyor. TTF olarak tenise katkı sağlayan herkesin hizmetindeyiz. Sponsorlarımız olmadan bu turnuvaları, bu hale getirmek çok zor. Bu yıl Şahinler Holding, İstanbul Challenger TED Open'a ismini vererek bizimle birlikte oldu. Bütün organizasyon TED Yönetim Kurulu başkanımız Mehmet Tınaz'ın tutkusu ve özverisiyle gerçekleşiyor. Spor bakanlığımızın bize çizdiği yol haritasıyla devam ederken, tenisin tabana yayılması hedefiyle devam ediyoruz" diye konuştu.

Tınaz: “Burada şampiyon olanlar, büyük organizasyonlarda final oynadı”

TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, bu turnuvadan önemli isimlerin çıktığını ifade ederek, “Yıllardır sponsorlarımız bankalar oluyordu. En büyük turnuvaların sponsorları finans kurumlarıydı. Artık nedense bu ülkedeki finans kurumları buradan uzak duruyorlar, bu üzüntü verici bir şey. Bu turnuvada oynayan sporcular Grand Slam'de oynayan sporcularla oraya girmek isteyen oyuncuların mücadelesi oluyor. Bu turnuvaların değerini hep birlikte yükseltmeliyiz. İlk 20'den kimse gelmiyor ama 2015 şampiyonumuz Karen Khachanov bu yıl olimpiyatta final oynadı. 2017 şampiyonu Berettini bu yıl Wimledon'da final oynadı. Başkanıma bizi Megasaray'la tanıştırdığı için teşekkür ediyorum. Bu ortaklık eminim uzun soluklu olacaktır. İyi bir turnuva olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Şahin: “Bu birliktelikten çok mutluyuz”

Turnuvaya sponsor olan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de TED turnuvasına sponsor oldukları için mutlu olduğunu ifade ederek, “73 sefer yapılmış bir organizasyon. İlk kez 1946 yılında yapılmış, çok önemli bir kurumsal yapı. Böyle yapıların çoğalması gerek, biz de severek sizlerle beraber olmak istedik. TED çok güzel bir mekan. Biz de Antalya Belek’teki Megasaray Tenis Akademi’yi kurduk ve kurarken sadece ticari bir yatırım olarak düşünmedik, gençlerimizi spora özellikle de tenise teşvik etmeyi amaçladık. Türk tenisinin yaygınlaşması, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve geliştirilmesi için tüm koşulları sağladık. Bugün de burada TED gibi güçlü bir kulüple sinerji yaratmaktan çok mutluyuz. Böylesine önemli ve prestijli turnuvaya sponsor olup tenise katkı sağlamak bizim için de çok anlamlı. Zaten Türkiye Tenis Federasyonu’nun da ana sponsoruyuz. Federasyonla yaptığımız çok yönlü işbirlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen önemli sporcuları ağırladık ve Antalya'da Megasaray Tenis Akademi’de çok önemli turnuvalar yaptık. Megasaray Tenis Akademi artık dünya tenis camiasında çok bilinen ve çok konuşulan bir marka oldu. Bu konuda Cengiz Başkan’ın çok veciz söylediği bir sözü var. “Şahinler Holding turizm sektöründe ki başarılarını tenise de taşıyarak tenis sektörünün de lokomotifi olmuştur” diyor.

50 tane tenis kortumuz var. Megasaray bu yılın ilk yarısında 70 civarında uluslararası ve ulusal turnuva yaptı. Senenin son 3 ayında da 30’a yakın turnuva yapacak. Junior Davis Cup (Erkekler) ve Billie Jean (Kızlar) gibi çok önemli turnuvaları, 2 milyon TL sponsorluk karşılığında ilk kez Türkiye’ye getirmeyi başardık. Ayrıca Hülya Avşar Cup’ın da ana sponsoruyuz. Sonuç olarak bu sene pandemiye rağmen 100 civarında turnuva yapmış olacağız.

Yetiştirdiğimiz sporcular, çok yönlü geliştirilerek önemli turnuvalarda puan topluyor. Bizde yetişip, Milli Takımımıza giren çok sayıda sporcumuzun olması hem kendi adımıza hem ülkemiz adına çok sevindirici. Spora daha çok hizmet edip, Türkiye’yi temsil edecek daha çok sporcu yetiştirmek istiyoruz. Umarım MTA ve TED gibi kulüpler çoğalır ve topyekun ülkemizden dünya çapında başarılı oyucular çıkarırız. Bu bağlamda bu işe gönül veren tüm kulüplerle ve değerli federasyonumuzla işbirliği içinde olmaya da devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim” dedi.