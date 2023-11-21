Türkiye'de binicilik ilk kez "akademik yönleri" ile ele alınacak

"1. Akademik Çalıştay Buluşması" 25 Kasım Cumartesi günü Kocaeli'de düzenlenecek. Çalıştayda, atçılık ve antrenörlük eğitimi veren üniversitelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmelik ve mevzuatlarına dahil edilmesi hususları değerlendirilecek.

Üniversitelerde ortak binicilik eğitim müfredatının Türkiye Binicilik Federasyonuyla akredite edilmesi konusunun da işleneceği çalıştayda, üniversitelerin atçılık programı öğrencileri ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişimlerini sağlamak amacıyla öneriler sunulacak. Çalıştayda, Türkiye Binicilik Federasyonu ile yapılan işbirliği çerçevesinde tüm akademik birimlerin katkı ve önerileri de sorulacak.

Tuncer: "Akademisyenlerin görüşleri bizim için çok değerli"

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yaptığı açıklamada, Kocaeli'de düzenlenecek çalıştay için heyecanlı olduklarını söyledi.

Çalıştayda biniciliğin akademik yönleriyle ele alınacağını belirten Tuncer, "Türkiye'de ilk kez akademisyenler, biniciliği konuşacak. Bu çalıştayda akademiyle biniciliği buluşturacağız. Akademisyenlerin görüşleri bizim için çok değerli. Biniciliği daha çok geliştirmek, başarıları artırmak için bu tarz çalıştayları önemsiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İki gün sürecek çalıştayda birçok akademisyenin belirli başlıklar altında konuşma yapacağını vurgulayan Tuncer, programın sonunda alınacak kararların raporlanacağı ve bunun yol haritası olacağını da sözlerine ekledi.