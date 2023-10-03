Türkiye Voleybol Federasyonu yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Solgar Vitamin ile Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol milli takımları için yeni bir iş birliğine imza attı. Solgar Vitamin, Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzalanan anlaşma kapsamında voleybol milli takımlar ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması 2 yıllık bir süreci kapsayacak. Solgar Vitamin ayrıca, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin Türkiye ve dünyadaki başarılarını desteklemeyi sürdürecek.

Sponsorluk anlaşması için TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda bir imza töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Solgar Vitamin Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Aslı Kalaç ve Kübra Akman ile A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcuları Burak Güngör ve Vahit Emre Savaş katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Türk voleybolu adına yine tarihi bir günde sizlerde bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yeni değer ortağımız Solgar’ı sizlere duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız anlaşma kapsamında Solgar, 2 yıl boyunca milli takımlar ana sponsoru olacak. Sponsorlarımızın bu yolda bize verdiği desteği her defasında belirtiyorum. Voleybolda gelinen noktada güzel işler yapmada en büyük destekçimizin sponsorlar olduğunun altını çizmek istiyorum. Türk voleybolunun her geçen gün neler yaptığını ve geldiği noktayı görüyoruz. Türk voleybolu hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Türk voleybolun elde ettiği bu başarılarda çok büyük emekler var. Başta Solgar Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay olmak üzere tüm Solgar ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Genç sporcuların gelişmesi için federasyonumuza destek olmayı hedefliyoruz”

Solgar Vitamin Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay, “A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu yaz Türk voleybol tarihinin en özel ve güzel başarılarına imza attı. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonlukları’nın ardından Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni başarıyla tamamlayarak, olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı bir kez daha tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ütebay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu değerli sponsorluk anlaşması için Türkiye Voleybol Federasyonu’muza çok teşekkür ediyorum. Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Milli takımlarımızın gelecek başarılarında yanlarında olabileceğimiz bu ana sponsorluk anlaşmamızın süresi 2 yıl ama sonrasında da hep birlikte olmaya devam edeceğimize inanıyorum.

Bu sponsorluğun bizim için başka ve daha derin bir anlamı da var. Voleybol Milli takımlarımız, azim, çalışma, birliktelik, iyi yönetim ve gelecek planlamasıyla başarının bir şans olmadığını bize gösterdiler. Özellikle Milli Kadın Voleybol takımımızın bu seneki bir maraton niteliğindeki başarıları, şampiyonlukları, dünya liderliği göğsümüzü kabarttı ve bütün gençlere örnek oldu. Sadece sportif birer rol model olmadılar, kişilikleriyle de gençlerimize yol gösterdiler. 2 çocuğu olan bir baba olarak hepsine ayrıca teşekkür ederim. Türkiye’de ve dünyada performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Milli Voleybol Takımlarımızın Vitamin Ana Sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz.”