TÜRKİYE SATRANÇTA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

23 ülkeden 34 ülke takımının yarıştığı turnuva boyunca çok başarılı bir performans gösteren Türkiye-Kırmızı Takımı, 8. turda oynadığı Özbekistan-2 maçında aldığı 4-0’lık kritik galibiyet ile son tur öncesi ‘Olimpiyat Şampiyonluğu’nu ilan etti. GM (Büyük Usta) Cemil Aghamaliyev kaptanlığında; FM Eray Kılıç, FM Hasan Hüseyin Çelik, FM Taha Özkan, WFM Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu’dan oluşan Türkiye- Kırmızı Takım, İngiltere, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Küba ve İran’ın güçlü takımları karşısında gösterdikleri performans ve aldıkları başarılı skorlarla olimpiyatların yıldızı olmayı başardılar.

Türk satranç tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu olduklarına dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız, “Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tarihte ilk kez olimpiyat şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandıran, müthiş bir başarıya imza atan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Otoritelerin de gözdesi olan gençlerimiz tüm maçlarda liderliklerini korudular ve son tur öncesi şampiyonluklarını garantileyerek tarihi bir gurur yaşattılar” dedi.

Gençlerden üst üste başarı geliyor

Son yıllarda genç millilerin üst üste büyük başarılara imza attıklarını belirten Tulay, şunları söyledi:

“Teknik ekibimiz başta olmak üzere şampiyon olan ve müthiş bir mücadele ile 8 tur boyunca başarıdan başarıya koşan, son tura girerken şampiyonluğu garantileyerek bize muhteşem bir sevinç yaşatan Kırmızı Takım’da yer alan genç millilerimizi gönülden kutluyorum. Turnuva boyunca çok başarılı skorlar aldılar, mücadeleden vazgeçmediler. En zorlu takımlara karşı sergiledikleri performansla satranç otoritelerinin gözdesi oldular. Satrançta bu yaş grubunun en iyilerinin yarıştığı ve satranç otoriteleri tarafından en zorlu yaş grubu olarak tanımlanan bu turnuvada olimpiyat şampiyonu olmayı başaran genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Turnuvaya 3 takımla katıldık. Kırmızı, Beyaz ve Anadolu takımlarımızda yer alan tüm sporcularımız çok iyi maçlar çıkardılar. Bu bizim genç milli takımımızın da gücünü de sergiliyor. Son yıllarda gençlerimiz Avrupa ve Dünya’da çok büyük başarılara imza attı. Gelecekte genç millilerimizle daha başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk satrancı genç ustaları ile büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum.”

En zorlu şampiyonada 50 ünvanlı olmak üzere 176 sporcu yarıştı

FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, en zorlu yaş grubu olarak tanımlanıyor. Şampiyonada Türkiye Kırmızı, Beyaz ve Anadolu takımlarında 15 sporcu ile yarıştı. Toplam 176 sporcunun yarıştığı turnuvada, 4 IM (Uluslararası Usta), 2 WIM (Kadın Uluslararası Usta), 25 FM (FIDE Ustası), 4 WFM (Kadın FIDE Ustası), 9 CM (Usta Adayı) ve 6 WCM (Kadın Usta Adayı) olmak üzere 50 unvanlı sporcu da mücadele etti.

FM Serkan Yeke kaptanlığındaki Türkiye-Beyaz Takım’da; FM Zeki Berke Çaputçuoğlu, FM Yankı Taşpınar, FM Arda Çamlar ve Zümra Meryem Alagöz mücadele ederken, FM Doğa Cihan Göksel kaptanlığındaki Anadolu Takımı’nda ise FM Adar Tarhan, Yağız Çınar Akın, CM Efe Metehan Yavuz, Dila Baloğlu ve WCM Gülcan Sena Kayış yer aldı.

1-11 Ekim tarihlerinde Nahçıvan’da gerçekleşen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nda tüm dereceler, oynanacak son tur maçlarının ardından belirlenecek.