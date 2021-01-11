Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Beşiktaş ve Sarıyer salgın
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması...
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk...
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544...
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır darbe vuruldu
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır...

Türkiye Racing Team Le Mans’a Hazır

Başarılı pist pilotu Salih Yoluç, 2021 sezonunda yeni kurulan Türkiye Racing Team adına Avrupa Le Mans Serisi LMP2 sınıfında mücadele etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Racing Team Le Mans’a Hazır

TF Sport teknik desteğinde yarışacak olan Türkiye Racing Team, yeni LMP2 aracını yılbaşından önce teslim aldı ve sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. 2019 FIA Dünya Endurans Şampiyonası’nı GTE-AM kategorisinde ikincilikle tamamlayan Salih Yoluç ve takım arkadaşı Charlie Eastwood’a, 2021 sezonunda  Avrupa Le Mans Serisi Şampiyonu Harry Tincknell eşlik edecek.

İlk yarışı 18 Nisan'da İspanya'nın Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde koşulacak olan 2021 Avrupa Le Mans Serisi, Avusturya Red Bull Ring, İtalya Monza, Fransa Le Castellet, Belçika Spa ile devam edecek ve Portekiz Portimao Pisti’ndeki 6.ayak ile son bulacak.

Salih Yoluç yeni takımı ile ilgili "Avrupa Le Mans Serisi'nde TF Sport desteğinde Türkiye Racing Team ile yarışmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu hepimiz için yeni bir meydan okuma ve GT alanında olduğu gibi hızla ilerleyecek ve zirveye tırmanacak harika bir ekibimiz olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da Dünyanın en büyük ve en önemli serilerinde bir Türk takımının ülkemizi temsil edecek olmasından gurur duyduklarını belirterek "Avrupa pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Salih Yoluç'un önderliğinde kurulan Türkiye Racing Team'in 2021 sezonunda Avrupa Le Mans Serisi'nde başarılar diliyoruz. Son dönemde organizasyon kalitesi ve sporcularımızın başarılarıyla Dünya motorsporları arenasında ön plana çıkan ülkemizin yükselişi devam edecek." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Racing TeamLe MansSalih YoluçOtomobil SporlarıTOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.