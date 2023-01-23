Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları sona erdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları tamamlandı.

Merkeze bağlı Kumarlı ve Karacalar köyü arasındaki ormanlık alanda 21 Ocak'ta başlayan yarışlara 42 ilden 1185 sporcu katıldı.

Alanda 32 kategoride düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, ödül törenindeki konuşmasında, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Osmaniye'nin, her yıl organizasyona ev sahipliği yapması için destek verileceğini belirten Yılmaz, dereceye giren katılımcıları tebrik etti.