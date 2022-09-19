Türkiye-Lüksemburg maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.