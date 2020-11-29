Türkiye Hollanda'yı mağlup etti

Ay-yıldızlı takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Larkin'in basketleriyle başlayan A Milli Takım, 5. dakikada 11-5 öne geçti. Hollanda Kherrazi ve Hammink ile skor bulurken, Larkin ve Alperen Şengün ile karşılık veren ay-yıldızlı takım, ilk periyodu 24-14 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Hollanda, Franke ve De Vries ile üst üste bulduğu basketlerle 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-33. Ege Arar ve Larkin'in basketleriyle üstünlüğü tekrar eline geçiren Türkiye, soyunma odasına da 41-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde hücumda zorlanan milli takım karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten Hollanda, 25. dakikada skoru 46-43 yaptı. A Milli Takım, rakibine Sertaç Şanlı ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle karşılık verirken, son çeyreğe 55-55 berabere girildi.

Son periyoda iyi başlayan A Milli Takım, Larkin ve Metecan Birsen'in kaydettiği basketlerle 35. dakikada 68-62 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Larkin ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle son dakikaya 73-67 önde girdi. Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran Türkiye, müsabakadan 73-71 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki son iki maçını İsveç ve Hırvatistan ile oynayacak.