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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesi yenilendi
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi internet sitesi "www.tff.org", yenilenen ara yüzüyle yayına başladı.
SPOR 10.01.2023, 10:45
Türk futboluyla ilgili tüm bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı web sitesi, futbola ilişkin zengin içerik sunuyor.
TFF'nin web sitesinde kurumsal açıklamalar, ligler, milli takımlar, altyapı faaliyetleri, hakemler, organizasyonlar, programlar, tarihçe ve arşivin yanı sıra futbolun tüm paydaşlarına ilişkin çeşitli konularda bilgi ve güncel haberlere yer veriliyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Namaz Vakti 10 Ocak 2023
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
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|17
|29
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|27
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|18
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|20
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|19
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|17
|19
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|17
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|16
|17
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|17
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
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|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
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|27
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|18
|26
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|25
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|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4