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Türkiye Dijital Pist Şampiyonası Finali Monza’da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, Red Bull iş birliği, Spor Toto, Shell Helix, TRTSPOR2 ve motorsport.com katkılarıyla düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası, 17 Ekim Cumartesi akşamı İtalya Monza’da koşulacak olan 10. ve son ayak ile tamamlanıyor.

Türkiye Dijital Pist Şampiyonası Finali Monza’da

Saat 21.00'den itibaren TOSFED, Red Bull Türkiye ve Motorsport.com Twitch ve YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak olan yarışta 14 katılımcı Red Bull X2014 Standard Gr.X otomobiller ile mücadele edecekler.

Şampiyonanın Mayıs ayından bu yana Avusturya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Japonya, Fransa, İspanya, Belçika ve Almanya'da koşulan 9. ayak ve 18 yarışının ardından Özcan Yılmaz 217 puanla liderliğini korurken, Aytaç Gördös 198 puanla ikinci ve 171 puanla Sefa Batuhan Bilgin de üçüncü sırada bulunuyor. Bu yarışın ardından şampiyon olan sürücü ‘Türkiye Dijital Pist Şampiyonu’ unvanını elde ederken, ilk 3 sırayı paylaşacak sürücüler de para ödülü kazanacak.

Türkiye, TOSFED tarafından pandemi döneminde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘evde kal hareketsiz kalma’ çağrıları kapsamında hayata geçirilen organizasyon ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)’ya bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek ülke olmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Red BullSpor TotoShell HelixTRTSPOR2Motorsport.com
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