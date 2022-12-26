Türkiye Curling Federasyonu 2022'de tarihi başarılar yakaladı

Kenan Şebin, federasyonun 2022 yılındaki çalışmaları ve 2023 hedeflerini anlattı.

Curling branşında başarılı olan ülkelerle rekabet ettiklerini belirten Şebin, "Avrupa'da ilk 6, ilk 7'ye girmemiz lazım. Karışık çiftlerde dünyada ilk 13'e girmemiz lazım. Aynı şekilde dünyanın en iyi 13 ülkesi Dünya Curling Şampiyonası'nda yarışabiliyor. Dolayısıyla biz 6 yıllık federasyonuz ama yüzyıllardır bu işi yapan ülkelerle şu an başa baş mücadele etme noktasına geldik." dedi.

Şebin, gelecek yıl Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecekleri için mutlu olduklarını belirterek, federasyon olarak büyük hedefler koyduklarını dile getirdi.

Sporcuların Erzurum'da hazırlıklarına devam ettiğini kaydeden başkan Şebin, "2022 yılı dediğimizde pandemiden çıkış sürecinden bahsetmeden olmaz. Biz dünyanın tamamen sıkıntılı olduğu, tüm faaliyetlerin durduğu zaman, pandeminin ilk gününden son gününe kadar faaliyetlerimize hiç ara vermedik. Gerekli tedbirleri alıp bugüne geldik. Sadece 2021 Süper Lig müsabakalarını ötelemiştik, bu da pandemiden değil salonumuzdaki teknik aksaklıklardan dolayı. Onu da bu sene yaptık." diye konuştu.