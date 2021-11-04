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Türkiye Boks Federasyonunda başkan yeniden Eyüp Gözgeç oldu

Türkiye Boks Federasyonunun Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Eyüp Gözgeç, yeniden göreve seçildi.

Türkiye Boks Federasyonunda başkan yeniden Eyüp Gözgeç oldu

The Green Park Otel'de 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "ihtiyati tedbir kararına" nedeniyle gerçekleşmeyen genel kurul, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun kararıyla bugün çoğunluk aranmaksızın gerçekleşti.

Seçime tek aday olarak giren Gözgeç, kullanılan 161 oyun 155'ini aldı ve başkanlığa yeniden seçildi. Oyların 6'sı ise geçersiz sayıldı.

Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, dün hem mahkeme kararı nedeniyle hem de çoğunluk sağlanamadığı için seçimi yapamadıklarını belirterek, "Seçimimizi bugün 161 delegeyle yaptık. Federasyonumuza hayırlı olsun." diye konuştu.

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