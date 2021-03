Turkcell, Kadın Futbol Ligi’nin ilk isim sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın milli futbolcular ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katıldı. Dijital imzayla gerçekleştirilen tören sonrasında Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Takımı bir gösteri maçı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın futbolunun gelişimine destek olmak için önemli bir adıma imza attı. Kurulduğu günden bu yana fırsat eşitliği kapsamında kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek amacıyla farklı projeleri hayata geçiren Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğuna devam ederken, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ne de adını vererek bu alandaki desteğini güçlendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile birlikte Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, takım kaptanı Didem Karagenç ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katıldı.

Kadınlar Ligi’nin ilk isim sponsoru Turkcell

Yapılan iki yıllık anlaşmayla futbolda kadınlara verdiği desteği daha da büyüten Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunu sürdürürken Kadınlar Futbol Birinci Ligi’nin de ilk isim sponsoru oldu. Bundan böyle ligdeki maçlar Turkcell Kadın Futbol Ligi adı altında oynanacak. Ayrıca anlaşma kapsamında, kadın milli takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerine destek de devam edecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Turkcell ile özel bir günde çok özel bir iş birliğine imza atıyoruz”

İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Öncelikle emekleriyle, sevgileriyle, yürekleriyle bizlere daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımız, şanlı tarihimizde ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelelerinde hep ön safta yer almıştır. Hayatın her alanında önemli görevler üstlenen kadınlarımız, tüm nesillere örnek olmuştur. Kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin son bulması için hepimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızı saygıyla selamlarken, sağlık, mutluluk dolu yaşam diliyorum. Bu anlamlı günde kadınlara verdiğimiz değeri göstermek için Türk sporunun en önemli destekçilerinden Turkcell ile çok özel bir anlaşmaya imza atıyoruz. Atacağımız imza ile Kadın Milli Takımımızın sponsoru olan Turkcell, Kadınlar Birinci Ligimizin de isim sponsoru oluyor. Bu anlaşmayı özellikle 8 Mart günü imzalamak istedik. Bu konuda Turkcell Genel Müdürü Sayın Murat Erkan’a teşekkür ediyorum. Milli bir kurum olarak global bir marka haline gelen Turkcell’in Türk sporuna ve futbolumuza yıllardır çok önemli katkıları var. Kadınlarımıza ise her zaman eşsiz destekleri bulunuyor. Kadın istihdamı, Ekonomiye Kadın Gücü gibi sosyal sorumluluk projeleri ile birçok önemli başarıya imza atan Turkcell’in sporumuza da büyük destekleri oldu. 2002 yılından bu yana, 19 yıldır aralıksız federasyonumuzun ana sponsorluğunu yapan, milli takımlarımıza maddi ve manevi desteklerde bulunan Turkcell, aynı zamanda ampute futbolunun uzun dönem lokomotifi oldu ve kısa bir süre önce de e-Milli Takımımıza destek verdi. Turkcell, şimdi de kadın ligimize çok ayrı bir değer katacak. Uzun soluklu iş birliğimiz sayesinde kadınlar ligi, önümüzdeki 2 yıllık dönemde Turkcell Kadınlar Ligi adı altında oynanacak. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: “Kadın futbolunun gelişimi için çok önemli adım”

Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, anlaşma nedeniyle duyduğu mutluluğu belirtirken, “Hem Kadınlar Ligi hem de Kadın Milli Takımlarını kapsayan bu sponsorluk, ülkemizde kadın futbolunun gelişimi açısından son derece önemli. Yıllardır bir isim sponsoru olmasını hayal ettiğimiz Kadın Ligi artık Turkcell Kadın Futbol Ligi ismiyle çok daha bilinir ve kaliteli hale gelecek. Milli Takımlarımız için en önemli oyuncu havuzu niteliği taşıyan ligimizin gelişimi, Milli Takımımızın performansına da olumlu yansıyacak. Kadın Milli takımlarımız, Turkcell markası ile sesini daha gür çıkarıp, daha etkili bir şekilde kitleler ile iletişime geçecek. Böylelikle artık her oyuncumuzun ailesi ve takipçileri Turkcell’in olduğu her platformda kızlarını takip edebilecek ve onların yanında olduklarını hissettirebilecek” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten A Milli Erkek Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kadınımız sevgiyi de saygıyı da hak ediyor. Toplumun, kadının kucaklayıcı ve samimi duygularına ihtiyacımız var. Sevgiyi saygıyı hak eden kadınlarımızın, toplumda önde olması ve sesini duyurmasını istiyorum. Bilin ki önünüze gelen her engeli aşacak gücünüz var. Durmayın. Umarım hep birlikte tüm engelleri aşacağız” dedi.

Murat Erkan: “Hayatın her alanında çift forvetiz”

İmza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizim için bir farkındalık günü. Ön yargılar ve cinsiyetçi yaklaşımlar bir tarafa bırakıldığında kadınların eşit bir şekilde toplumda var olacaklarına inanıyorum. Turkcell olarak bu nedenle ‘hayatın her alanında çift forvetiz’ diyoruz. Yani hayatın her alanında ortak mücadeleyi destekliyoruz. Bu anlamda Türkiye’de kadın futbolu da ön yargıların kırıldığı en önemli alanlardan biri. Bu anlamlı günde Kadın Milli Takımlarına desteğimizi sürdürmekten ve Kadınlar Ligi’nin ilk isim sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Turkcell olarak cinsiyet eşitliğini savunuyor ve ‘eşit işe eşit ücret’ prensibiyle hareket ediyoruz. Ayrıca, her yıl kadın çalışan oranı ve kadın yönetici sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de kadınların yanındayız ve hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde böylesine önemli bir adım attığımız için son derece mutluluk duyuyoruz. Başta TFF Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere tüm federasyon yöneticilerine ve özellikle kadın futbolcularla teknik heyetine teşekkürlerimi sunuyorum.”

TFF Pazarlama ve Sponsorluktan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan: Turkcell Kadın Ligi kız çocuklarımıza cesaret verecek

Türkiye Futbol Federasyonu Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumul Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise, “Kadın Futbolunun marka değerini ve ticari gelir kalemlerini yükseltmek için ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle, son yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmalarımızda, Kadın Milli Takımımız için ayrılan gelir kalemleri bulunmaktadır. Kadın Milli Takımımızın sponsorluk piramidine; 3 yeni marka ekledik. Sponsorlarımızın desteği ile Kadın Milli Takımımızın maçları artık canlı olarak TV’de yayınlanmakta. Kadınlar Ligimizin bugünden itibaren Turkcell Kadın Futbol Ligi olarak anılmasının yaratacağı etkinin Türkiye’nin dört bir yanında futbol oynayan kız çocuklarına cesaret vereceğine ve marka değerini arttıracağına gönülden inanıyoruz” dedi.

Gösteri maçında renkli anlar

İmza töreni sonrasında Kadın Milli Futbol takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı, bir gösteri maçı gerçekleştirdi. Beşer dakikalık iki devre şeklinde oynanan maçta kadın gazeteciler de her iki takımda da yer aldı.