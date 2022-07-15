Türk voleybolu 'aynı gün aynı saati' bekliyor

Türkiye'nin uluslararası düzeyde en başarılı branşı voleybolda milli takımlar, yarın üç önemli organizasyonda finale çıkma sevinci yaşamak için mücadele edecek.

SPOR 15.07.2022, 20:48
Türk voleybolu 'aynı gün aynı saati' bekliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nde adını yarı finale yazdırırken, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ile 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.

"Filenin Sultanları", Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek Brezilya, Sırbistan ve İtalya ile son 4 içindeki yerini aldı.

Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında 3-0 mağlup ettiği İtalya ile yarın yine başkentte karşılaşacak "Sultanlar", rakibi karşısında finale yükselme mücadelesi verecek.

Türkiye, voleybolda genel dünya sıralamasında İtalya'nın ardından beşinci basamakta yer alıyor.

Sırbistan'ın çeyrek finalde organizasyon dışında bıraktığı ABD'nin ilk basamakta yer aldığı dünya sıralamasında, Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen ekiplerden Brezilya ikinci, İtalya'nın elediği Çin ise üçüncü durumda bulunuyor.

Gençler takipte

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldiği gün gençlerden de güzel haberler geldi.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, Andria şehrindeki organizasyonda Danimarka'yı 3-0 yenerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Polonya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Karadağ'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Voleybolda saatler ayarlandı

Mücadele ettiği üç önemli organizasyonda da yarı finale yükselen milli takımların maçları, aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2022 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde İtalya ile Ankara'da oynayacağı karşılaşmada ilk servis, yarın saat 18.30'da atılacak.

21 Yaş Altı Kadın ve 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımları da TSİ 18.30'da "Filenin Sultanları" gibi finale çıkma mücadelesi verecek.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası yarı finalinde ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı ise Polonya'daki organizasyonda Fransa karşısında final şansı arayacak.

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