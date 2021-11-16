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Türk Telekom, Lokomotiv Kuban'ı yendi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 88-85 yendi.

Türk Telekom, Lokomotiv Kuban'ı yendi

Rus ekibinin 4-0'lık seriyle başladığı ikinci çeyrekte, Ellis'in hücumda devreye girmesiyle oyunda üstünlüğü yeniden ele geçiren Türk temsilcisi, soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında hızlı hücumlarla etkili olan Türk Telekom, 24. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) kadar çıkardı. Hücumda ritmini bulan Rus ekibi, yakaladığı 10-0'lık seriyle farkı 4 sayıya (60-56) indirse de Türk Telekom, final periyoduna 66-60 skor avantajıyla girdi.

Türk Telekom, dördüncü çeyreğin başında üç sayılık basketlerle farkı yeniden çift haneye (72-60) taşıdı. Lokomotiv Kuban, maçın bitime 3 dakika kala 80-80'lik eşitliği yakalasa da rakibine Perez ve Harrison'ın üç sayılık basketleriyle cevap veren ev sahibi ekip, yeniden üstünlüğü ele aldı. Son dakikaya 86-85 önde giren Türk Telekom, karşılaşmayı 88-85 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, 5. maçında 3. galibiyetini elde ederken, Lokomotiv Kuban ilk mağlubiyetini aldı.

Sahasındaki üçüncü maçını da kazanan Türk Telekom, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

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