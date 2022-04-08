Türk spor fotoğrafçısına İtalya'dan ödül

Kariyerini İspanya'da sürdüren Türk spor fotoğrafçısı Gökhan Taner, İtalya Olimpiyat Komitesi çatısı aslında faaliyetlerini sürdüren Giulio Onesti Vakfı tarafından ödüle layık görüldü.

SPOR 08.04.2022, 11:20
Türk spor fotoğrafçısına İtalya'dan ödül

İtalya merkezli Giulio Onesti Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Run for Art Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan beş yeni sporu konu alan (karate, kaykay, sörf, softbol, beyzbol) yarışmanın beşinci edisyonunun kazananları açıklanırken, Türk spor fotoğrafçısı Gökhan Taner'in fotoğrafı da kazananlar arasında yer aldı.  

Dünya Karate Federasyonu, WTA, ATP gibi birçok uluslararası kuruluşla çalışan Gökhan Taner'in 2021 yılında Karate 1 Premier Lig'in Moskova etabında çekmiş olduğu fotoğraf, sanatçı ve spor medyasındaki isimlerden oluşan Jüri tarafından, beş branşta binin üzerinde fotoğraf arasından seçilen toplam 40 fotoğraf arasında yer aldı. Her branşta sekiz fotoğrafın finale kaldığı yarışmada Gökhan Taner'in fotoğrafı, karate dalında birinci oldu. 

ÖDÜLÜNÜ, OLİMPİYAT İKİNCİSİ VERDİ

Bu yıl beşincisi düzenlenen Run for Art fotoğraf yarışmasında seçilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan törenle açıldı. 6-16 Nisan tarihleri arasında International Mugham Merkezi'nde devam edecek olan serginin açılışına davet edilen Gökhan Taner, 1976 Kış Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve Guilo Onesti Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Claudia Giordani'den birincilik sertifikasını aldı. 

Bakü'de açılışı yapılan Run For Art Sergisi, yıl içerisinde Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu, Roma'daki MAXXI Müzesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi gibi yerlerde de fotoğraf ve sanat tutkunlarının ziyaretine açılacak. 

"ÇOK HEYECANLIYIM" 

Türkiye'de uzun yıllar spor medyasında ve spor federasyonlarında görev yaptıktan sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşen ve spor fotoğrafçılığı kariyerini burada sürdüren Gökhan Taner, kazandığı başarıdan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. 

Genç spor fotoğrafçısı, "Bugüne kadar çok başarılı fotoğraflar çektim ancak ilk kez bir fotoğrafım ödüle layık görüldü. Bu yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fotoğrafımın da yer aldığı serginin açılış Bakü'de yapıldı. Bugüne kadar hep kameranın arkasında yer aldım ancak ilk kez bir etkinliğin ana parçasından biri oldu. Çok güzel karşılandık ve ağırlandık. Azerbaycan Olimpiyat Komitesi'nin değerli mensupları ve Azeri kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Kariyerimde bir ilk olan bu özel günde çok güzel anılar biriktirerek Bakü'den ayrılıyorum" dedi. 

Uluslararası birçok spor organizasyonda yer alan Gökhan Taner, "Aslında kariyerime fotoğrafçı olarak başlamamış olmanın verdiği bir avantaj var. Meslekte alaylıyım ve muhabir, editör olarak çalıştığım dönemlerde sürekli hikayesi olan fotoğraf ihtiyacımız oluyordu. Bu deneyim de bana, nasıl fotoğraf çekmem gerektiğine dair ipucu veriyor. Serbest çalıştığım için de fotoğrafını çektiğim sporcularla bir arkadaşlık ilişkisi kurarak onların duygularını yansıtan fotoğraflara odaklanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 

Spor fotoğrafçılığına, sporculardan ve organizatörlerden aldığı olumlu geri dönüşler üzerine profesyonel olarak yöneldiğini belirten Taner, "Çocukluğumdan beri spor hayatımın bir yerinde hep oldu. Bu yüzden sporun bana getirdiklerini her zaman kabul ettim. Ancak artık şunu net bir şekilde belirtebilirim, kariyerimin geri kalanında spor fotoğrafçısı olarak kalmak istiyorum. Çünkü fotoğraf çekmek benim için bir tutku ve profesyonel olarak bunu yapabilmek harika bir duygu" diye konuştu. 

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