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Türk Milli Kadın Tekvando Sporcuları ile Sportquality açılışta buluştu

Türk Milli Kadın Tekvando Sporcuları ile Sportquality Platformu, geçtiğimiz günlerde açılışta bir araya geldi. Organizasyona, Loft Genel Müdürü Aydın Süha, AlchemLife Türkiye Satış Direktörü Cihan Gökyokuş, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Milli Tekvando Spor Antrenörü ve Tekvando Kulüp Başkanı Çağrı Kızıl, İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın’ın aralarında bulunduğu yetkililer katılım göstererek, Çağrı Kızıl Tekvando Okulu Türk Milli Kadın Tekvando sporcularına ve adaylarına başarılar dilediler.

Türk Milli Kadın Tekvando Sporcuları ile Sportquality açılışta buluştu

Toplantıya, Devlet Eski Bakanı
Kürşad Tüzmen, online olarak katılarak, sporun yeri ve önemi hakkında değerlendirmede
bulundu. Sportquality Platformunun düzenlediği etkinlikte, sporun birleştirici ruhunun
markaları da güçlendirmekte olduğu kaydedildi.
Turquality, kurumsal sosyal projelerin ve sponsorlukların altyapısını oluşturuyor
Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin, bir teşvik programından öte
şirketler için “iş ve değer modeli” olduğunu ifade eden çizen Progroup Uluslararası
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:
“Stratejik planlamadan insan kaynakları yönetimine, performans yönetiminden bütçe
yönetimine, marka yönetiminden satış-pazarlama yönetimine, bilişim yönetiminden tedarik
zinciri yönetime kadar tüm konuları kapsayan Turquality, bir karne ve bir akreditasyondur.
Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesinin, global pazarlarda dünya markası olma
yolculuğu da başlamıştır. Aynı zamanda Turquality, sadece firmalarının kendi işletme
çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak çalışmalara imza
atılmasına da öncülük ederek, kurumsal sosyal projelerin ve sponsorlukların altyapısını
oluşturuyor. Türk markalarının dünyadaki başarısı ile Türk Milli Kadın Tekvando
Sporcularının başarısını birleştirip, birlikte global çapta yeni başarılara imza atma hedefiyle
yola çıkıyoruz. Bilindiği üzere Tekvando, savunma sanatı sporudur. Bu sporun kişiye kattığı
özelliklerden ikisi, özgüven ve disiplindir. Turquality’e giren Türk işletmeleri de dünyadaki
markalaşma yolculuğunda, Progroup’un danışmanlığında ciddi bir özgüvene ve disipline
sahiptir. Sahip olduğumuz değerler, bizleri bir araya getirdi ve Sportquality Platformu’na start
verdik. Bu birliktelikle, hem kadınlarımızın tekvando sporundaki gücünü dünyaya
göstereceğiz, hem Türk firmalarının globalde markalaşmasına değer katacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
LOFTSPORTQUALİTYALCHEMLİFEProgroup
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