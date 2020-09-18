Türk Milli Kadın Tekvando Sporcuları ile Sportquality açılışta buluştu

Toplantıya, Devlet Eski Bakanı

Kürşad Tüzmen, online olarak katılarak, sporun yeri ve önemi hakkında değerlendirmede

bulundu. Sportquality Platformunun düzenlediği etkinlikte, sporun birleştirici ruhunun

markaları da güçlendirmekte olduğu kaydedildi.

Turquality, kurumsal sosyal projelerin ve sponsorlukların altyapısını oluşturuyor

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin, bir teşvik programından öte

şirketler için “iş ve değer modeli” olduğunu ifade eden çizen Progroup Uluslararası

Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Stratejik planlamadan insan kaynakları yönetimine, performans yönetiminden bütçe

yönetimine, marka yönetiminden satış-pazarlama yönetimine, bilişim yönetiminden tedarik

zinciri yönetime kadar tüm konuları kapsayan Turquality, bir karne ve bir akreditasyondur.

Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesinin, global pazarlarda dünya markası olma

yolculuğu da başlamıştır. Aynı zamanda Turquality, sadece firmalarının kendi işletme

çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak çalışmalara imza

atılmasına da öncülük ederek, kurumsal sosyal projelerin ve sponsorlukların altyapısını

oluşturuyor. Türk markalarının dünyadaki başarısı ile Türk Milli Kadın Tekvando

Sporcularının başarısını birleştirip, birlikte global çapta yeni başarılara imza atma hedefiyle

yola çıkıyoruz. Bilindiği üzere Tekvando, savunma sanatı sporudur. Bu sporun kişiye kattığı

özelliklerden ikisi, özgüven ve disiplindir. Turquality’e giren Türk işletmeleri de dünyadaki

markalaşma yolculuğunda, Progroup’un danışmanlığında ciddi bir özgüvene ve disipline

sahiptir. Sahip olduğumuz değerler, bizleri bir araya getirdi ve Sportquality Platformu’na start

verdik. Bu birliktelikle, hem kadınlarımızın tekvando sporundaki gücünü dünyaya

göstereceğiz, hem Türk firmalarının globalde markalaşmasına değer katacağız” dedi.