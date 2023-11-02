Türk Bisikleti Altın Çağını Yaşıyor!

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 27-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya Milli Takımları ve Kulüp takımlarının katılımı ile gerçekleşti.

Şampiyona’da ülkemizi 23 Yaş Altı Erkekler kategorisinde Doğukan Arıkan, Genç Kadınlar kategorisinde Buse Ertekin, Lydia Turan ve Semanur Kiriş, Genç Erkekler kategorisinde de Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Çiçek, Mustafa Tarakçı, Muhammed Ali Sünbül, Mustafa Said Erdemli, Emre Kaplan ve Ali Küçük temsil etti. Genç bisikletçilerimiz, gösterdikleri üstün performanslarla dikkatleri üzerlerine çekti. İlklerin ve rekorların şampiyonası olarak tarihe geçen etkinlikte, Türk bisikletçileri büyük bir özveriyle yarıştı.

Genç Erkekler Kategorisinde Team Pursuit Yarışında Takımımız Şampiyon Olurken, Türkiye Rekoru da Kırıldı!

Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde 4 km Team Pursuit yarışında; Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Mustafa Said Erdemli ve Ali Küçük'ten oluşan takımımız, 4:11:57'lik derecesiyle gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye rekorunu kırarak birincilik elde etti. Bu zaferde Bulgaristan ve Yunanistan'ı geride bırakarak Türk sporunun yükselen değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Team Sprint Genç Erkeklerde Bronz Madalya

Team Sprint Genç Erkeklerde Muhammed Ali Sünbül, Emre Kaplan ve Mehmet Emin Çiçek’ten oluşan takımımız Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından 3. sırayı elde etti.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Kadınları Madalyalarıyla Şampiyonaya Damga Vurdu!

Başarılarını sürdüren sporcularımız, disiplinlerinde zirveye oynayarak Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiler. Lydia Turan, Semanur Kiriş, Buse Ertekin’den oluşan takımımız, Team Sprint Genç Kadınlar kategorisinde Yunanistan’ın ardından ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu., gücünü tüm dünyaya gösterdi. Genç Kadınlar Sprint yarışı ise yine ilklere sahne oldu.

Semanur Kiriş, Yunan ve Sırp rakiplerinin ardından bronz madalya kazanarak pist bisikletinde bu kategoride madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti. Bir başka ilk ise ikinci günde yaşandı. Genç Kadınlar Points Race yarışında pist bisikleti tarihindeki ilk Balkan Şampiyonluğu derecesi Buse Ertekin ile gelirken bu yarışta diğer temsilcimiz Lydia Turan da 3.’lüğü aldı.

Genç Kadınlar Madison’da ise Open yarışta Bulgar partneri ile yarışan sporcumuz Lydia Turan altın madalyanın sahibi oldu.

Kürsüde İki Türk Bisikletçi

Şampiyonanın ilk gününde madalyaya doymayan Türkiye, Genç Erkekler Scratch yarışında iki bisikletçi ile kürsüde yerini aldı. 16 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler Scratch yarışında Ramazan Yılmaz birinciliği alırken Mustafa Tarakçı da Yunan rakibinin önünde çizgiyi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kazandığımız madalyalarla damga vurduğumuz Şampiyona’nın ikinci gününde de sporcularımız kürsüde yerlerini aldılar. İkinci gün düzenlenen ve 4 yarış serisinden oluşan Omnium disiplininde de yine Genç Erkekler kategorisinde Ramazan Yılmaz altın, Mustafa Tarakçı gümüş madalyanın sahibi olurken, Elemination Genç Erkekler yarışında da Ramazan Yılmaz birinci, Muhammed Ali Sünbül ikinci olarak duble zafer elde ettiler. Omnium Elit Erkeklerde ise Doğukan Arıkan Romen rakibinin ardından ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç Erkekler Keirin ve Genç Erkekler Madison Kategorilerinde İlkler Gerçekleşti

Genç Erkekler Keirin yarışında Yunan rakibinin ardından ikinciliği elde eden Mehmet Emin Çiçek ve 3.’lüğü elde eden Mustafa Said Erdemli bu disiplinde ülkemize madalya getiren ilk sporcular olarak adlarını Türk bisiklet tarihine kazıdılar. Genç Erkekler Madison yarışında Mustafa Tarakçı ve Mustafa Said Erdemli’den oluşan takımımız yine bu dalda tarihteki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Ramazan Yılmaz, 5. Kez Balkan Şampiyonu Oldu!

Türk bisikletinin parlayan yıldızı Ramazan Yılmaz, Points Race Genç Erkeklerde 5. Balkan Şampiyonluğu ile şampiyonaya damga vurdu. Bu daldaki diğer temsilcimiz de Mustafa Said Erdemli ikinciliği elde etti. Elit Erkekler Points Race yarışında da sporcumuz Doğukan Arıkan tüm rakiplerini geride bırakarak bu dalda Balkan Şampiyonluğu getiren diğer isim oldu.

Türk Bisikleti, 2028 Los Angeles Olimpiyatları Hedefi Yolunda Team Pursuit Kategorisinde Yarışmak İçin Ümit Verdi

Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası sonrası duygularını ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiğimiz başarılardan dolaylı çok mutluyuz. Ramazan Yılmaz, katılığı tüm yarışlarda Balkan Şampiyonu oldu. U19 sporcularımız, hem Gençler hem de Elit Kategoride Team Pursuit Türkiye Rekoru kırdılar. 19 yaş altı sporcularımızın başarısı ve elde ettiğimiz derecelerle 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefi yolunda takım takip branşında da madalya kovalamak için ümit verdi. Bu muazzam başarılarla, sporcularımız toplamda 9 Altın, 7 Gümüş ve 4 Bronz olmak üzere 20 madalya kazanarak Balkan Şampiyonaları tarihindeki en büyük başarılarından birine imza attılar. Tüm sporcularımızın, antrenörlerimizin, kulüplerimizin emeklerine sağlık. Genç bisikletçilerimizin aldığı tarihi başarı “Türk Bisikletini Büyütüyoruz” vizyonumuzun en önemli göstergesi. Bu başarılar 100.yılımızda göğsümüzü kabartırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 yıl önce Konya’da faaliyete geçen Türkiye’nin ilk Olimpik Veledrom’u sayesinde tarihi başarılara imza atmış bulunuyoruz. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a da federasyonumuza ve bisiklet sporuna verdiği kıymetli desteklerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz. Çok gururlu ve mutluyuz” dedi.