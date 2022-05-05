Türk basketbolu Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçiriyor

Hem erkeklerde hem de kadınlarda Türk takımları 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sezonun ilk kupası Bahçeşehir Koleji'nden

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarı elde etti.

Kupayı baştan sona domine eden İstanbul temsilcisi, oynadığı 18 maçın 17'sini galip bitirdi. Finalde de İtalyan ekibi Reggio Emilla'yı iki maçta da yenen Bahçeşehir Koleji, Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 11. kupayı getirdi.

Anadolu Efes unvan koruma peşinde

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren ekipler arasında yer alıyor.

Kulüpler bazında Avrupa'nın en önemli kupasının son sahibi olan lacivert-beyazlılar, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano'yu play-off'ta 3-1'le geçerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de olmaya hak kazandı.

Anadolu Efes, Sırbistan'da kupayı üst üste 2. kez kazandırıp Türkiye'ye bu kulvarda 3. zaferini yaşatmayı hedefliyor.

Erkeklerde Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor, Avrupa kupası kazanmak için son düzlüğe girerken, Bahçeşehir Koleji Türk basketboluna Avrupa'da 11. kupa sevincini yaşattı.

Kadınlarda ise Fenerbahçe Safiport, Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor kupa alamasa da Dörtlü Final organizasyonlarında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.