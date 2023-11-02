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Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak
Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Kaynak:Haber Kaynağı

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