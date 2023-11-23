Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Yayınlanma:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu
25 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Adanaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Ümraniyespor-Boluspor: Mehmet Ali Özer
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: Ozan Ergün
26 Kasım Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay: Feridun Daldaş
16.00 Eyüpspor-Manisa FK: Ali Yılmaz
19.00 Göztepe-Tuzlaspor: Alpaslan Şen
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi