Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Ümraniyespor-Boluspor: Mehmet Ali Özer

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay: Feridun Daldaş

16.00 Eyüpspor-Manisa FK: Ali Yılmaz

19.00 Göztepe-Tuzlaspor: Alpaslan Şen

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi