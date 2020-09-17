Transferler Harcama Limitine Takıldı

Futbolseverlerin en fazla heyecan duyduğu dönem geldi çattı. 2020 - 2021 sezonu birinci transfer ve
tescil dönemi, 4 Ağustos itibarıyla başladı. 62 gün boyunca devam ederek, 5 Ekim Pazartesi günü
sona erecek transfer dönemi için takımlar kolları sıvadı. Kulüpler kadro planlamalarını tam anlamıyla
gerçekleştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını dört gözle bekledi. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonunda en çok harcama limitine sahip olan
takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile
Beşiktaş ve 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.
Sevgi limit tanımaz
2020-2021 sezonu öncesinde; takımlar transfer çalışmalarını yürütürken, tüm gözler TFF’nin
açıklayacağı harcama limitlerine çevrilmişti. Federasyon tarafından açıklanan rakamlar birçok kulübü
tatmin etmezken, Fenerbahçe’den konuyla ilgili sert eleştiriler geldi. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı
açıklamada: “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle
bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz
ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her
türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir” ifadelerini kullandı. Limitlerin
açıklamasından 2 gün sonra, “Sevgi Limit Tanımaz” sloganıyla aynı günde 4 transfer birden açıklayan
Fenerbahçe 67 bin 144 haber ile medyada en çok konuşulan takım olmayı başardı. MTM’nin aynı
raporuna göre, Sarı-Lacivertli takımı sırasıyla 53 bin 289 haber ile Beşiktaş ve 53 bin 156 haber ile
Galatasaray takip etti.
Mert Hakan Fenerbahçe’de
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı
kadrosuna kattı. Adı Galatasaray ile de anılan futbolcu için, sarı lacivertli kulüp yayınladığı transfer
videosunda Cimbom’a gönderme yaptı. Yayınlanan videoda “Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o
oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir” ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray ile
yaptığı whatsapp yazışmalarının basına sızdırılması da Ağustos ayının en çarpıcı olayları arasında yer
aldı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da gösterdiği performans ile büyük takımların gözdesi haline gelen
başarılı futbolcu, 6 bin 685 haber ile Ağustos ayının en fazla konuşulan futbolcusu oldu. Eski takımı
olan Galatasaray’a geri dönen Arda Turan 6 bin 427 haberde yer alarak ikinci, Fenerbahçe’nin bu
sezon kadrosuna dâhil ettiği eski yıldızı Gökhan Gönül ise 6 bin 45 haberde adından söz ettirerek
listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Fenerbahçe’ye Alman ekolü
Ersun Yanal’ın ardından uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına
eski futbolcusu Erol Bulut’u getirdi. Ligde Yeni Malatya ve Alanyaspor’da önemli başarılar elde eden
Bulut, 1995-1999 yılları arasında forma giydiği sarı lacivertli takıma, bu kez antrenör olarak geri
dönmüş oldu. Sarı-Lacivertli takım Almanya doğumlu teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bir
başka eski Fenerbahçeli Mehmet Yozgatlı ise yeni sezonda Erol Bulut’un yardımcılığını üstlenecek.
Ay boyunca toplam 11 bin 335 haberde yer alan başarılı çalıştırıcı Erol Bulut, Ağustos ayının en fazla
konuşulan teknik direktörü olarak aylardır bu unvanı kimseye bırakmayan Fatih Terim’i geçmeyi
başardı. Fatih Terim 7 bin 258 haber ile listede üçüncü sıraya düşerken, ikinci basamakta 10 bin 953
haber ile Sergen Yalçın yer aldı.
Ali Koç’tan sert eleştiri
20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından rekor oyla başkanlığa gelen Ali Koç, görev süresinin son
yılında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkmışken, limit sorunuyla karşı karşıya kaldı. TFF’nin
açıkladığı rakamlarla ilgili olarak; Fenerbahçe Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından
açıklamalarda bulunan Koç’un “İlerleyen günlerde çok fazla sesimizi duyacaksınız. Bizi yalnızlığa
itmek istiyorlar. Başka kulüpleri arayıp sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bize ulaşan kimse yok. Burada bir
oyun oynanıyor. Hadi bakalım, nereye gidecek! Göreceğiz.” açıklamaları medyada büyük yankı
uyandırdı. Yeni sezonda kuvvetli bir takım oluşturmayı hedefleyen Ali Koç, geride bıraktığımız
Ağustos ayında 6 bin 304 haberde yer alarak spor basınında en fazla konuşulan kulüp yöneticisi oldu.
Limitlerle ilgili olarak; “Paraları Leyla’ya bastıkları için bu noktaya geldiler” sözleriyle Ali Koç’a
gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 6 bin 113 haberde kendinden söz ettirerek
listenin ikinci sırasında yerini aldı.
Cüneyt Çakır yine zirvede
Aylardır en fazla konuşulan hakem olmayı sürdüren Cüneyt Çakır, Ağustos ayında da istikrarını
devam ettirdi. Portekiz’de yapılan Şampiyon Ligi organizasyonunda ülkemizi temsil eden Çakır;
Barcelona – Napoli maçını yönetti. Deneyimli hakemimiz maçın ardından iki ülke basını tarafından
da eleştirildi. Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine
avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam
ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı.'' diye konuştu. Medya Takip
Merkezi’nin raporuna göre, ay boyunca 874 habere konu olan Cüneyt Çakır geride kalan ayın en
fazla konuşulan hakemi oldu. Kendisini ikinci sırada 446 haber ile Ali Palabıyık, üçüncü sırada ise 402
haber ile Halil Umut Meler izledi.