Transferler Harcama Limitine Takıldı

Futbolseverlerin en fazla heyecan duyduğu dönem geldi çattı. 2020 - 2021 sezonu birinci transfer ve

tescil dönemi, 4 Ağustos itibarıyla başladı. 62 gün boyunca devam ederek, 5 Ekim Pazartesi günü

sona erecek transfer dönemi için takımlar kolları sıvadı. Kulüpler kadro planlamalarını tam anlamıyla

gerçekleştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını dört gözle bekledi. Türkiye Futbol

Federasyonu’nun yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonunda en çok harcama limitine sahip olan

takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile

Beşiktaş ve 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

Sevgi limit tanımaz

2020-2021 sezonu öncesinde; takımlar transfer çalışmalarını yürütürken, tüm gözler TFF’nin

açıklayacağı harcama limitlerine çevrilmişti. Federasyon tarafından açıklanan rakamlar birçok kulübü

tatmin etmezken, Fenerbahçe’den konuyla ilgili sert eleştiriler geldi. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı

açıklamada: “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle

bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz

ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her

türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir” ifadelerini kullandı. Limitlerin

açıklamasından 2 gün sonra, “Sevgi Limit Tanımaz” sloganıyla aynı günde 4 transfer birden açıklayan

Fenerbahçe 67 bin 144 haber ile medyada en çok konuşulan takım olmayı başardı. MTM’nin aynı

raporuna göre, Sarı-Lacivertli takımı sırasıyla 53 bin 289 haber ile Beşiktaş ve 53 bin 156 haber ile

Galatasaray takip etti.

Mert Hakan Fenerbahçe’de

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı

kadrosuna kattı. Adı Galatasaray ile de anılan futbolcu için, sarı lacivertli kulüp yayınladığı transfer

videosunda Cimbom’a gönderme yaptı. Yayınlanan videoda “Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o

oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir” ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray ile

yaptığı whatsapp yazışmalarının basına sızdırılması da Ağustos ayının en çarpıcı olayları arasında yer

aldı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da gösterdiği performans ile büyük takımların gözdesi haline gelen

başarılı futbolcu, 6 bin 685 haber ile Ağustos ayının en fazla konuşulan futbolcusu oldu. Eski takımı

olan Galatasaray’a geri dönen Arda Turan 6 bin 427 haberde yer alarak ikinci, Fenerbahçe’nin bu

sezon kadrosuna dâhil ettiği eski yıldızı Gökhan Gönül ise 6 bin 45 haberde adından söz ettirerek

listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Fenerbahçe’ye Alman ekolü

Ersun Yanal’ın ardından uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına

eski futbolcusu Erol Bulut’u getirdi. Ligde Yeni Malatya ve Alanyaspor’da önemli başarılar elde eden

Bulut, 1995-1999 yılları arasında forma giydiği sarı lacivertli takıma, bu kez antrenör olarak geri

dönmüş oldu. Sarı-Lacivertli takım Almanya doğumlu teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bir

başka eski Fenerbahçeli Mehmet Yozgatlı ise yeni sezonda Erol Bulut’un yardımcılığını üstlenecek.

Ay boyunca toplam 11 bin 335 haberde yer alan başarılı çalıştırıcı Erol Bulut, Ağustos ayının en fazla

konuşulan teknik direktörü olarak aylardır bu unvanı kimseye bırakmayan Fatih Terim’i geçmeyi

başardı. Fatih Terim 7 bin 258 haber ile listede üçüncü sıraya düşerken, ikinci basamakta 10 bin 953

haber ile Sergen Yalçın yer aldı.

Ali Koç’tan sert eleştiri

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından rekor oyla başkanlığa gelen Ali Koç, görev süresinin son

yılında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkmışken, limit sorunuyla karşı karşıya kaldı. TFF’nin

açıkladığı rakamlarla ilgili olarak; Fenerbahçe Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından

açıklamalarda bulunan Koç’un “İlerleyen günlerde çok fazla sesimizi duyacaksınız. Bizi yalnızlığa

itmek istiyorlar. Başka kulüpleri arayıp sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bize ulaşan kimse yok. Burada bir

oyun oynanıyor. Hadi bakalım, nereye gidecek! Göreceğiz.” açıklamaları medyada büyük yankı

uyandırdı. Yeni sezonda kuvvetli bir takım oluşturmayı hedefleyen Ali Koç, geride bıraktığımız

Ağustos ayında 6 bin 304 haberde yer alarak spor basınında en fazla konuşulan kulüp yöneticisi oldu.

Limitlerle ilgili olarak; “Paraları Leyla’ya bastıkları için bu noktaya geldiler” sözleriyle Ali Koç’a

gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 6 bin 113 haberde kendinden söz ettirerek

listenin ikinci sırasında yerini aldı.

Cüneyt Çakır yine zirvede

Aylardır en fazla konuşulan hakem olmayı sürdüren Cüneyt Çakır, Ağustos ayında da istikrarını

devam ettirdi. Portekiz’de yapılan Şampiyon Ligi organizasyonunda ülkemizi temsil eden Çakır;

Barcelona – Napoli maçını yönetti. Deneyimli hakemimiz maçın ardından iki ülke basını tarafından

da eleştirildi. Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine

avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam

ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı.'' diye konuştu. Medya Takip

Merkezi’nin raporuna göre, ay boyunca 874 habere konu olan Cüneyt Çakır geride kalan ayın en

fazla konuşulan hakemi oldu. Kendisini ikinci sırada 446 haber ile Ali Palabıyık, üçüncü sırada ise 402

haber ile Halil Umut Meler izledi.