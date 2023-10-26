Trabzonspor’da Keyifler Yerinde

29 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bu büyük maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Antrenman Detayları ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Yönetimi

Abdullah Avcı'nın yönetimindeki ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda, futbol analizi sebebiyle planlanandan 30 dakika daha geç başladı. Avcı, gazetecilere verdiği demeçte, "Son dönemde yoğun bir tempo içindeyiz. Teorik eğitimler şu an için yoğun ama bu, takım için olumlu. Yenilikleri takıma kazandırmamız ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Moraller yerinde ve inanıyorum ki daha da hızlanacağız." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda Kimler Yoktu?

Hüseyin Türkmen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas gibi önemli oyuncuların sakatlık sebebiyle antrenmana katılamadığı bilgisi geldi. Öte yandan, Trezeguet'nin belirli aralıklarla takımla beraber çalışmalara katıldığı gözlendi.

Antrenmanın İçeriği ve Basın İle İlişkiler

Basın mensuplarının izlemesine açık olan antrenmanın ilk yarım saatinde, futbolcuların ısınma hareketlerini takiben dar alanda paslaşma çalışmaları gerçekleştirildi.

Takımın Gelecekteki Planları

Trabzonspor, önümüzdeki gün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Bu maçın ligdeki yerini ve önemini düşününce, takımın gösterdiği bu ciddiyet ve hazırlık süreci oldukça anlamlı.