Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor

Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, milli maç arasından sonra tekrar yoğun bir döneme giriyor.

Bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, milli maç arasından sonraki 16 günlük dönemde de lig ve Avrupa'da toplam 5 maç oynayacak.

Karadeniz ekibi, 1 Ekim'de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile 6 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. 10 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Karadeniz ekibi, 13 Ekim'de yine sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, 16 Ekim'de de İstanbul'da Beş