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Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor
Milli maçlar nedeniyle verilen araya kadar 12 resmi karşılaşma oynayan bordo-mavililer, önündeki 16 günlük dönemde de Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 5 müsabakaya çıkacak.
SPOR 27.09.2022, 11:21
Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, milli maç arasından sonra tekrar yoğun bir döneme giriyor.
Bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, milli maç arasından sonraki 16 günlük dönemde de lig ve Avrupa'da toplam 5 maç oynayacak.
Karadeniz ekibi, 1 Ekim'de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile 6 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. 10 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Karadeniz ekibi, 13 Ekim'de yine sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, 16 Ekim'de de İstanbul'da Beş
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