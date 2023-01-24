Trabzonspor'un golcüleri Bakasetas ve Trezeguet
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 4-0 kazandığı İstanbulspor maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet, bu sezon bordo-mavili takımın skor yükünü çekiyor.
Yunan futbolcu Bakasetas 28 resmi maçta 11 golle takımının fileleri en fazla havalandıran oyuncusu olurken, bu oyuncuyu 29 maçta 8 gol ile Trezeguet takip etti.
Bakasetas, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 17 maçta 6, Avrupa kupalarındaki 8 karşılaşmada 4, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol olmak üzere 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta gol atamayan oyuncu, toplamda 28 resmi müsabakada 11 gol katkısı yaptı.
Mısırlı futbolcu Trezeguet ise Süper Lig'de 18 maçta 6, Avrupa kupalarında 8 karşılaşmada 2 gol atarken, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa mücadelesinde ise gol kaydedemedi.
Ligde altışar gol kaydettiler
Bakasetas ve Trezeguet, ligde altışar golle en fazla gol atan oyuncular oldu.
Yunan futbolcu, Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği, Gaziantep FK'yi 3-2 ve dış sahada Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendiği mücadelelerde birer kez fileleri havalandırdı.
Trabzon'da 2-2 berabere biten Arabam.com Konyaspor maçında da bir gol kaydeden ve 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim olan deneyimli oyuncu, İstanbulspor maçında da 1 gol attı.
Trezeguet ise Hangi Kredi Ümraniyespor deplasmanındaki 1-0'lık karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarken, Gaziantep FK maçında da ağları 1 kez havalandırdı.
Trabzonspor'un Beşiktaş ve Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda birer gol atan Mısırlı oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 2-0 galip geldiği Fenerbahçe ve 4-0 kazandığı İstanbulspor maçlarında da aynı performansı gösterdi.
Trabzonspor, Bakasetas ve Trezeguet'in ligde gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan elde etti.
Avrupa'da katkı verdiler
Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fileleri havalandırırken, Trezeguet 2 gol kaydetti.
Başarılı orta alan oyuncusu, Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhang'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydetti. Bordo-mavili takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 yenildiği maçlarda da fileleri havalandıran Bakasetas, takımının Ferencvaros'u 1-0 yendiği mücadelede galibiyet golünü atan isim oldu.
Trezeguet ise Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Kızılyıldız ve 4-0 kazandığı Monaco maçlarında da birer gol kaydetti.
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