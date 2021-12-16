Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, 2019-2020 sezonunda 192 binle rekor kırılmasının ardından forma satışları, geçen sezon koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düştü.

Bu sezon ise bordo-mavili takımın başarılı sonuçların ardından şu ana dek 115 bin forma satışı yapıldı. Bu sezon sonunda 192 binlik rakam geçilerek rekor kırılması bekleniyor.

Forma satışında 200 bini geçmeyi amaçlayan Karadeniz ekibi, bunu gerçekleştirmesi halinde tüm sezonların en fazla forma satıldığı sezona ulaşacak.

Formaların tamamen mağaza satışı olduğu, futbolculara imza töreninde yapılan satışların ise bunun dışında olduğu belirtildi.