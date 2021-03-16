Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Trabzonspor yarışacak ve yarışması gerekiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Burada basın mensuplarıyla sohbet eden Avcı, geldikleri günden itibaren önemli mesafe katettiklerini belirterek, "Geldiğimiz gün söylediğimiz gibi takım savunmasını geliştirmek için çalıştık. Bunu da önemli oranda başardık ama mükemmel değiliz. Hücum ise bu işin zor tarafıdır. Bu işin setleri vardır. Çalışman gereken, tekrarları çok olması gereken oyundur. Geldiğim günden itibaren çok çalıştık. Ama bunun sonucunu sahadaki oyuncu performansı belirler. Çalışacağız, devam edeceğiz. Rekabeti artıracağız." diye konuştu.

Takımın geldiği noktanın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek az oluyor. Ama 14 maç kazandı bu takım; artı bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Bence genel durumumuz çok iyi, böyle bakın. Kaybedilen 3 maç var. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray ve bir tanesi de ligin saha organizasyonu en iyi olan takımı Alanyaspor. Bu 3 maç da berabere bitebilirdi. Bu maçlar kırılma anında bize dönebilirdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçlarında kontrolü ele aldığımız iyi anlarda golleri yedik. Bu tür maçlarda her iki takımdan da çok fazla aksiyon beklememek lazım. 5 tane pozisyona ben girdim, 4 tane o girdi. Böyle olmayacak."

Bundan sonraki süreçte çok fazla formasyon değişikliğine gideceklerini aktaran Avcı, "Erzurumspor maçını kazanmak mutlu ederdi ama oyun olarak tatmin etmezdi. Bazen kötü oynarken kazanacaksın, bazen iyi oynarken kaybedeceksin. Formasyonları deneyeceğiz, değiştireceğiz. Bu formasyonlarla önümüzdeki sene takımın bize neler getireceğini göreceğiz. Bazen 4-2-3-1, bazen 4-1-4-1 olacak. Bazen çok daha farklı olacak. Avrupa'da da ligimizde de değişik formasyonları saha içerisinde görmek gerekiyor." diye konuştu.

Avcı, sahaya her zaman maç kazanmak için çıkacaklarını kaydederek, "Bu ligimizin 15 takımı 4-2-3-1 oynuyor. Ama saha içinde değişimlerin olması lazım. Bugün çıkalım ayak tenisi oynayalım ben yine kaybetmek istemem. Kazanma karakteri olması lazım. Maç kazanırken de aynı zamanda plan yapacaksın. Dördüncülükle üçüncülük arasında, üç ile ikincilik arasında, ikincilik ile de birincilik arasında fark var. Ben dünya dördüncüsü oldum ama madalya takamadım. Arada o kadar fark var işte. Maç kazanmak için sahaya çıkacağız. Sonra dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci mi olacağız ona bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben buranın insanıyım"

Takımda rekabeti artıracak ortamın oluşması gerektiğini de belirten Abdullah Avcı, şunları söyledi:

"Trabzonspor yarışacak ve yarışması gerekiyor. Hem de yerli, yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Çıkarması da gerekiyor. Bunların hepsinin doğru şekilde organize olması gerekiyor. Onun için çalışıyoruz. Ben buranın insanıyım. Buranın insanı iyi niyetli çok duygusal. Ya en üstte ya da dipte yaşıyor duygusunu. Ben buna hazırlıklıyım, çünkü bunu değiştiremezsiniz. Burada oyuncuyu hazırlamak gerekiyor. O duyguyu dengelemek lazım. Benim oyuncu açısından bu duygu yoğunluğunu dengelemem gerekiyor. Hayat bizi sürekli bir sınava hazırlıyor ve sürekli yenilenmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz anlarda hemen toparlanmamız gerekiyor. Oyun olarak, teknik, duygu olarak toparlanmamız gerekiyor. Kazanırken de nasıl kazandığımızın planını yapmamız lazım."

Avcı, takımın çok önemli işler başardığına dikkati çekerek, "Bu takım 7 maç üst üste kazandı. Deplasmanlarda gol yemeden geldi. Birçok şeyi yaptı. Bunları bir tarafa atabilir misiniz? Bu çocukların geçen seneden yaşadıkları hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar az bir şey değil. Ben kızamam bu çocuklara. Sadece teknik olarak daha iyi hale nasıl getirebilirim. Buna çalışmam gerekiyor. Bu takım geçen sene 2. olmuş, kupa almış. Bu sene bir kupa daha aldılar. Oyuncu sattı bu takım. Değişim gösteriyor, rekabete girecek yine. Yarıştığı takım, kimlerle yarışıyor biliyorsunuz. Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer itibarıyla bence çok iyi. Bunun üstüne daha ne kadar koyacağız, oyun olarak, oyuncu olarak, sıralama olarak.... Bunun üzerine çalışacağız." şeklinde konuştu.

Taraftarların kendilerine yaklaşımının çok iyi olduğuna işaret eden Avcı, "Şu an bize hissettirdikleri çok güzel. Ben sosyal medyayı çok kullanmıyorum ama bir şekilde bilgi geliyor. İnsanların dışarıdaki duyguları dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Onları sürekli bilgilendireceğiz. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor. Burada çok önemli kırılma anı var. Bundan önce taraftar ne yapmış, bundan sonra ne yapacak. Bence destek olmaya devam etsinler, çünkü baskıyı rakibe yapacak, kendi oyuncusuna değil." ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımlarına da değinen Avcı, "Bu toprağın çocuklarının verimli olduğunu söyledim geldiğim gün de. Şu an yurt dışına satabileceğin oyuncular bu altyapıdan çıkan oyuncular. Yine bu yatırımları güçlendirmeye devam edeceğiz. Geçen hafta altyapıdaydım, orada bana sunum yaptılar. Orayı nasıl dizayn edebiliriz, daha verimli hale getirebiliriz, bunun çalışmalarını yaptık." şeklinde görüş belirtti.

Gelecek dönem için transfer çalışmalarına da başladıklarını aktaran Avcı, şunları söyledi:

"Futbolcu izleme komitesiyle her gün görüşüyorum. Oranın başında İhsan Gündüz Derelioğlu hoca var. Buranın bence çok iyi hafızası, hem insan olarak hem eğitim olarak hem de geçmişi olarak. Oranın başında yer alıyor, iyi de bir birikime sahip. Ayrıca Turgut Kural kulübün her yerinde çalıştı. Şu anda bizimle altyapı arasındaki iletişimi sağlıyor. Kiralık giden oyuncularımızın performanslarını takip ediyor. Milli takıma giden genç oyuncuların takibini, raporlamasını yapıyor. Biz her gün 1-2 saat İhsan hocayla oturup konuşuyoruz, üzerinde durduğumuz bazı bölgelerdeki oyuncular var. Bunların üzerinde geçen seneden beri yapılan çalışmalar da var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Benim bulunduğum binadalar zaten. Birlikte kahve içiyoruz, maç izliyoruz, çalışıyoruz."

Ziyaretin son bölümünde ise TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Abdullah Avcı'ya ziyaretin anısına plaket verdi. Avcı da Kılıç'a imzalı kasket ve forma hediye etti.