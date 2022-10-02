Son Dakika

Trabzonspor sonradan açılıyor

Bu sezon Süper Kupa, Lig ve Avrupa'da toplam 22 gol atan bordo-mavililer, bu gollerin 14'ünü ikinci yarılarda kaydetti. Ligde 8 hafta sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle 4 galibiyet alarak 12 puan elde etti.

SPOR 02.10.2022, 16:47
Trabzonspor sonradan açılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda attığı gollerle Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, sonradan açılıyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde gol kaydedemezken rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başardı. Trabzonspor, bu gollerin 14'ünü maçların ikinci yarısında atarken 8 kez de ilk yarıda fileleri havalandırdı.

Ligde 8 gol ikinci yarıda

Trabzonspor, ligde 8 haftada 13 gol atarken bu gollerin 8'ini ikinci yarılarda kaydetti.

Avrupa kupalarında ise 5 golün 3'ü ikinci yarılarda geldi. Demir Grup Sivaspor'u 4-0 yenerek kupayı müzesine getiren Karadeniz ekibi, bu gollerin de 3'ünü ikinci yarıda buldu.

12 puanlık etki

Trabzonspor, ligde 8 maçta 16 puan toplarken 12'sini ikinci yarıda kaydettiği puanlarla aldı.

İlk 8 hafta sonunda 5 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 4 galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle elde etti. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 71. dakikada attığı golle, Hangi Kredi Ümraniyespor'u da 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında kaydettiği golle 3-2, Yukatel Kayserispor'u da 78 ve 83. dakikada attığı gollerle 2-1 yendi.

Trabzonspor'un attığı goller

Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşma, sonuçlar ve gollerin dakikaları şöyle:
 

Oynadığı maçlar Maç sonucu Goller
İstanbulspor - Trabzonspor 0 - 2 16 - 81
Trabzonspor - Hatayspor 1 - 0 71
Antalyaspor - Trabzonspor 5 - 2 45 - 73
Trabzonspor - Galatasaray 0 - 0
Ümraniyespor - Trabzonspor 0 - 1 60
Ad. Demirspor -Trabzonspor 3 - 2 36 - 84
Trabzonspor - Gaziantep 3 - 2 14 - 42 - 90
Kayserispor - Trabzonspor 1 - 2 78 - 83
Trabzonspo-Sivasspor (kupa) 4 - 0 37-51-64-76
Kopenhag - Trabzonspor 2 - 1 70
Trabzonspor - Kopenhag 0 - 0
Ferencvaros - Trabzonspor 3 - 2 39 - 71
Trabzonspor - Kızılyıldız 2 - 1 16 - 68

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6. Manisa FK 6 11
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