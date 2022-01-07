Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

9. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.
23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
29. dakikada Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
31. dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.
45+3. Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün kapattı.
İkinci yarı
56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
61. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.
75. dakikada Hamsik'in sağdan ortasına ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.
78. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.