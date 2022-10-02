Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
SPOR 02.10.2022, 15:20
TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından top çalma ve rondo çalışması yaptı.
Sürat çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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