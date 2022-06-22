Trabzonspor Kulübü genç yeteneklerini arıyor

Trabzonspor Kulübünün altyapı çalışmaları kapsamında 11 bin 600 ilkokul öğrencisi arasından seçilen 400 çocuk, yeteneklerini gösterebilmek için ter döktü.

SPOR 22.06.2022, 20:13
Trabzonspor Kulübü genç yeteneklerini arıyor

Altyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren bordo-mavili kulüp, genç yetenekleri keşfedebilmek için ilkokullarda eğitim gören ve futbola ilgisi olan çocukları takibe aldı.

İzleme ekibinin yaklaşık 2 aylık süre içerisinde değerlendirmeye aldığı 11 bin 600 genç yetenekten 400'ü, Kadri Özcan Tesisleri'nde düzenlenen seçme çalışmalarına davet edildi.

Antrenörler eşliğinde buradaki halı sahada yapılan maçlarda forma giyen çocuklar, ikili mücadele, pas, gol ve top sürme gibi konularda değerlendirmeye alındı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şube Başkanı Metin Bak, AA muhabirine, organizasyonun Trabzonspor'un vefat eden efsane isimlerinden Özkan Sümer ile başlatıldığını söyledi.

İlk defa o dönemlerde ilkokul turnuvalarının düzenlendiğine işaret eden Bak, "Sonradan bunu biz okul seçmelerine döndürdük. Yani çocuğu kendimiz görmek istedik. Bu seneki etkinlikte de 11 bin 600 çocuğu bizzat bizim ekibimiz gözledi. Daha sonra elitleşmiş bir kadro ile buraya getirdik." diye konuştu.

Bak, seçilen çocukların hepsinin mutlaka oyuncu olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim eğitim grubumuza fazla çocuk katamayacağımız için onları bugün burada değerlendiriyoruz. Futbol bize ait bir kültür. Trabzon'da çocuklarımız inanılmaz derecede futbola yatkın ve seviyorlar. Biz de bunu değerli görüyoruz, bizim de lehimize. Dünyada her meslekten insan bıkıyor ama futbolcu bıkmıyor. Onun için çocuklarla burada eğleniyoruz ve keyif alıyoruz. Trabzon şehrini ve Trabzonspor'un ne demek olduğunu öğretmeye çalışıyoruz."

Antrenörler olarak altyapıdan her zaman umutlu olduklarını dile getiren Bak, "Eğitebileceğimiz kadar aldığımız oyuncuların dışında onları diğer kulüplerimize öneriyoruz. Onlar da veliler ile iletişim kurup kendi kulüplerine katıyor. Yaklaşık 2-3 sene sonra da bu çocukların arasından bizlere geri dönenler oluyor. Çünkü bizim altyapımız Trabzon'daki her kulüptür." ifadelerini kullandı.

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