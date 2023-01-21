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Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
SPOR 21.01.2023, 18:26
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma için son antrenmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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