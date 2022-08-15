Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
SPOR 15.08.2022, 18:28
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2 milyon 350 bin lira tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.
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