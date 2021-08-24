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Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Hollandalı stoper Stefano Wilfred Denswil'i 1 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano ile anlaştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Stefano ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmaya göre oyuncuya, 2021/2022 futbol sezonu için 1 milyon 175 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

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