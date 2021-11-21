Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Türkiye eğitim alanında gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişti
Türkiye eğitim alanında gelişmiş ülkelerle...
2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır
2014'te 5 bin 558 kişinin...
Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı
Okullarda ara tatil sonrası ders...
Sakarya Gaz Sahasında 2022'nin baharında ilk kaynağı yapacağız
Sakarya Gaz Sahasında 2022'nin baharında...

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Takım, antrenmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKTrabzonTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.