Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

5. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bu dakikada bordo-mavili futbolcular, rakip ceza alanında baskı yaptı. Kaleci Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan Toköz, topu Nwakaeme'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

15. dakikada konuk ekibin Cornelius'un düşürülmesiyle kazandığı serbest atışta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top üst direkten döndü.

25. dakikada sol kanattan Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca, penaltı noktasına doğru çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

26. dakikada bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla diğer tarafa çıkardı. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi: 0-2

36. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Bordo-mavili ekibin baskısında geri gelen pası kaleci Marafona uzaklaştırmak isterken top, Cornelius'a çarparak önüne düştü. Bu futbolcunun rakip defansı geçerek çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3

39. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Visca'nın soldan kullandığı kornerde Alanyaspor defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Siopis, ceza yayı içine gelen topu kaleye göndermek istedi. Havalanan topu Dorukhan Toköz kafayla filelerle buluşturdu: 0-4

55. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Emre Akbaba pası Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden geri çıkardığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın, kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

65. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Umut Güneş, sol kanattan içeriye koşu yapan Candeias'a pası çıkardı. Ahmetcan Kaplan'ın Candeias'a müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

79. dakikada Trabzonspor'dan Djaniny'in Alanyaspor yarı sahasında yaptığı baskıda topu Fatih Aksoy'dan alarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çektiği şut, uzak direğin yanından dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına ortasına Emre Akbaba kafayla vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.