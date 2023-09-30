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Trabzonspor Evinde Üzülmedi

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Trabzonspor Evinde Üzülmedi
Trabzonspor Evinde Üzülmedi. Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u 2-1 yendi.

Önemli Dakikalar

67. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

72. dakikada Midtsjö'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı gören Mendy, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

88. dakikada Emre Taşdemir'in pasında, yakın mesafede Görkem Bitin'in vuruşunda, Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

89. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Görkem Bitin'in kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

90+1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür'den önce kalesini terk eden Erdem Canpolat, ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Onuachu'nun pasıyla ceza alanına hareket eden Fountas'ın düzgün vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, sol köşesine uzanarak top çıkardı.

Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 75 Larsen), Baniya, Benkovic (Dk. 68 Denswil), Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Bardhi (Dk. 75 Berat Özdemir), Visca (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Trezeguet (Dk. 68 Fountas), Onuachu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 78 Gökcan Kaya), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba (Dk. 78 Erencan Yardımcı), Halil Akbunar (Dk. 87 Emre Taşdemir), Midtsjö, Endri Çekiçi (Dk. 78 Kappel), Thuram (Dk. 83 Görkem Bitin)

Goller: Dk. 3. Onuachu, Dk. 27 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 36 Endri Çekici (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Mendy (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 3 Endri Çekici (Pendikspor)

Kaynak:Haber Kaynağı

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